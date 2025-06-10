Номер не пройшов - Арестовичу забанили новий ютуб-канал, який він завів після блокування старого

https://racurs.ua/ua/n206974-nomer-ne-proyshov-arestovychu-zabanyly-novyy-utub-kanal-yakyy-vin-zaviv-pislya-blokuvannya.html

Ракурс

Арестович після блокування ютуб-каналу завів новий — та його теж забанили.

Перший та основний ютуб-канал Арестовича заблокували 9 травня, після чого був створений новий.

З 1 травня Арестович перебуває під санкціями РНБО.