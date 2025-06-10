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Ракурс
Номер не пройшов - Арестовичу забанили новий ютуб-канал, який він завів після блокування старого

Номер не пройшов — Арестовичу забанили новий ютуб-канал, який він завів після блокування старого

10 чер 2025, 20:11
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Арестович після блокування ютуб-каналу завів новий — та його теж забанили.

Перший та основний ютуб-канал Арестовича заблокували 9 травня, після чого був створений новий.

З 1 травня Арестович перебуває під санкціями РНБО.

Джерело: Ракурс


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