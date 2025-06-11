Россияне атаковали саперов в Харьковской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники атакували рятувальників, які здійснювали розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району Харківської області.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені — зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя, — розповіли у відомстві.

Загиблий — 37-річний сапер-механік Василь Белінський. На службі в ДСНС він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка — з 2024-го. Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька.