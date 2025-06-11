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Ракурс
Росіяни атакували саперів на Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по саперах, які розміновували сільгоспугіддя на Харківщині — загинув рятувальник (ФОТО)

11 чер 2025, 19:08
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Російські загарбники атакували рятувальників, які здійснювали розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району Харківської області.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені — зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя, — розповіли у відомстві.

Загиблий — 37-річний сапер-механік Василь Белінський. На службі в ДСНС він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка — з 2024-го. Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька.

Росіяни атакували саперів на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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