Безпілотники ЗСУ вразили низку об'єктів у рф — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n206994-bezpilotnyky-zsu-vrazyly-nyzku-obiektiv-u-rf-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на сьогодні, 11 червня, завдали ударів по низці важливих об'єктів країни-агресора.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Так, зафіксовано ураження потужностей ФКП «Тамбовский пороховой завод» та горіння на його території.
Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу рф, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин, — розповіли у Генштабі.
Також зафіксовано:
- вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області рф;
- кладу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області рф.
Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — додали у Генштабі.