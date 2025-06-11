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СБС ЗСУ вразили низку об’єктів у рф, фото: Генштаб ЗСУ

Безпілотники ЗСУ вразили низку об'єктів у рф — Генштаб

11 чер 2025, 18:27
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Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на сьогодні, 11 червня, завдали ударів по низці важливих об'єктів країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, зафіксовано ураження потужностей ФКП «Тамбовский пороховой завод» та горіння на його території.

Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу рф, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин, — розповіли у Генштабі.

Також зафіксовано:

  • вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області рф;
  • кладу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області рф.

Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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