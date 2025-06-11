СБС ЗСУ вразили низку об’єктів у рф, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n206994-bezpilotnyky-zsu-vrazyly-nyzku-obiektiv-u-rf-genshtab.html

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Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в ніч на сьогодні, 11 червня, завдали ударів по низці важливих об'єктів країни-агресора.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Так, зафіксовано ураження потужностей ФКП «Тамбовский пороховой завод» та горіння на його території.

Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу рф, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин, — розповіли у Генштабі.

Також зафіксовано:

вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області рф;

кладу аеродрому «Бутурліновка» у Воронезькій області рф.