Перевести частину співробітників СБУ, ГУР та СЗР до ЗСУ пропонують Раді

Картка законопроекту №13346, скріншот

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До Верховної Ради внесли законопроект № 13346 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок та військову службу», який пропонує перевести частину співробітників СБУ, ГУР та СЗР до ЗСУ.

Згідно з карткою законопроекту, до парламенту його внесли 4 червня.

Законопроектом передбачено, що військовослужбовці СБУ, СЗР і ГУР, які проходили кадрову військову службу або службу за контрактом, а при переведенні до ЗСУ відмовилися укласти контракт, далі служитимуть в ЗСУ як мобілізовані на особливий період.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі зазначає, що такі переведення мали відбутися ще навесні 2024 року — у зв’язку з прийняттям тоді «мобілізаційного закону» № 3633-ІХ:

Цей закон створив можливість для СБУ та розвідувальних органів перевести частину своїх військовослужбовців до ЗСУ та інших військових формувань. Але схема виявилась неробочою. Наприклад, військовослужбовці СБУ, які служили за контрактом, відмовлялися підписувати контракт з Міноборони. Ситуацію має виправити законопроєкт № 13346.

Також законопроект пропонує прибрати норму щодо повернення на військову службу впродовж трьох діб з поновленням контракту, зарплати й пільг військовослужбовців, які вчинили злочин (СЗЧ або дезертирство) і були звільнені судом від кримінальної відповідальності.