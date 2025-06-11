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Ракурс
Великий стовп диму помітили у Енгельсі, фото: Astra

У російському Енгельсі пролунав гучний вибух (ФОТО)

11 чер 2025, 16:57
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У російському місті Енгельсі пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомив Telegram-канал Astra.

Зазначається, що офіційної інформації про причини вибуху наразі немає. У соцмережах місцеві жителі пишуть, що, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він розташований за 2 км від нафтобази «Кристал».

За іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури «РусКон-С», розташованому за 5 км від «Кристала».

Нафтобаза «Кристал» у Енгельсі була атакована безпілотниками у ніч на 6 червня.

Великий стовп диму помітили у Енгельсі, фото: Astra

Джерело: Ракурс


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