Великий стовп диму помітили у Енгельсі, фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n206992-u-rosiyskomu-engelsi-prolunav-guchnyy-vybuh-foto.html

Ракурс

У російському місті Енгельсі пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомив Telegram-канал Astra.

Зазначається, що офіційної інформації про причини вибуху наразі немає. У соцмережах місцеві жителі пишуть, що, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він розташований за 2 км від нафтобази «Кристал».

За іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури «РусКон-С», розташованому за 5 км від «Кристала».

Нафтобаза «Кристал» у Енгельсі була атакована безпілотниками у ніч на 6 червня.