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Большой столб дыма заметили в Энгельсе, фото: Astra
В российском Энгельсе раздался громкий взрыв (ФОТО)https://racurs.ua/n206992-v-rossiyskom-engelse-razdalsya-gromkiy-vzryv-foto.htmlРакурс
У російському місті Енгельсі пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють про великий стовп диму.
Про це сьогодні, 11 червня, повідомив Telegram-канал Astra.
Зазначається, що офіційної інформації про причини вибуху наразі немає. У соцмережах місцеві жителі пишуть, що, ймовірно, вибух стався на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі — він розташований за 2 км від нафтобази «Кристал».
За іншими даними, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури «РусКон-С», розташованому за 5 км від «Кристала».
Нафтобаза «Кристал» у Енгельсі була атакована безпілотниками у ніч на 6 червня.
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