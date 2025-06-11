Контрразведывательные мероприятия во Львове усилят, фото: Zaxid.net

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Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року.

До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета — запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, — розповіли в СБУ.

Зазначається, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану:

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Також здійснюватиметься огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.