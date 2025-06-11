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Контррозвідувальні заходи у Львові посилять, фото: Zaxid.net
У Львові на кілька днів посилять контррозвідувальні заходи — СБУhttps://racurs.ua/ua/n206991-u-lvovi-na-kilka-dniv-posylyat-kontrrozviduvalni-zahody-sbu.htmlРакурс
Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року.
До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.
Мета — запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, — розповіли в СБУ.
Зазначається, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану:
Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Також здійснюватиметься огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години, — наголошують у СБУ.