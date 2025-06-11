У Херсоні воду подаватимуть за графіком через російський удар по важливому енергооб'єкту

У Херсоні через знеструмлення проблеми з водопостачанням, фото: VSN.ua

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Російські загарбники атакували важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщині.

Енергетики наразі працюють над ліквідацією наслідки ударів і відновленням електропостачання. Про це сьогодні, 11 червня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наразі спрогнозувати термін робіт — не можливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, — зазначив він.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що через спричинене російськими атаками знеструмлення вода у Херсоні подаватиметься за графіком — з 7.00 до 9.00 та з 17.00 до 19.00.