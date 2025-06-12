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Ракурс
На Майдане Незалежности представили воссозданную мозаику «Боривитер» Аллы Горской

На Майдане в Киеве представили воссозданную мозаику «Боривитер» Аллы Горской (ФОТО)

12 июн 2025, 22:07
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На Майдані Незалежності представили відтворену мозаїку «Боривітер» Алли Горської.

Вона з точністю повторює оригінальну мозаїку в Маріуполі, яка була сильно пошкоджена через вторгнення росіян, його подальша доля невідома.

До відтворення панно долучились 15 художників-монументалістів і дослідників на чолі з онукою Горської Оленою Зарецькою.

Щоб якнайточніше відтворити оригінал, ми знайшли у різних куточках світу понад 700 кілограмів матеріалів: від непрозорого скла (смальти) та плитки потрібних кольорів до металевих плит і навіть алюмінієвих ложок. Все в точності, як було створено художниками у 1967 році. Радянська влада так боялася таланту Алли Горської, що вбила її. Сьогодні росія продовжує свої намагання знищити спадщину мисткині. Ми зробимо все, щоб її зберегти та відновити, — каже онука Алли Горської.

Співзасновниця громадської організації з популяризації української культури Ukraine WOW Ярослава Гресь каже, що «Боривітер» збирали таємно в ангарі протягом трьох місяців, «повторюючи кожну найменшу дрібничку», щоб панно не відрізнялося від маріупольського.

700 кілограмів смальти, яку вже давно не випускають, були спочатку знайдені по всій країні, викуплені і доставлені в Київ. Частина матеріалів їхала з Італії, — йдеться у дописі.

Також розробили конструкцію з 68 пазлів, яка дозволить «Боривітру» подорожувати. Першим містом, де покажуть мозаїку, стане Харків, далі — Львів, згодом — європейські столиці.

Оскільки невідомо, в якому стані перебуває оригінальна мозаїка, створили також другу копію. Її розділили на 1250 фрагментів, які можна придбати.

Ми пропонуємо українцям стати хранителями мозаїки, щоб одного дня допомогти відновити «Боривітер» у вільному українському Маріуполі, — додала Гресь.

Усі кошти від продажу фрагментів мозаїки перекажуть на реставрацію єдиної київської роботи Алли Горської «Вітер» та організацію турне «Боривітра» Україною і світом.

Мозаїчне панно «Боривітер» у Маріуполі улітку 1967 року створила команда художників-монументалістів на чолі з мисткинею, дисиденткою, шістдесятницею Аллою Горською. За три роки її вбили радянські спецслужби.

Источник: Ракурс


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