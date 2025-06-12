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На Майдане Незалежности представили воссозданную мозаику «Боривитер» Аллы Горской
На Майдане в Киеве представили воссозданную мозаику «Боривитер» Аллы Горской (ФОТО)https://racurs.ua/n207026-na-maydane-v-kieve-predstavili-vossozdannuu-mozaiku-boriviter-ally-gorskoy-foto.htmlРакурс
На Майдані Незалежності представили відтворену мозаїку «Боривітер» Алли Горської.
Вона з точністю повторює оригінальну мозаїку в Маріуполі, яка була сильно пошкоджена через вторгнення росіян, його подальша доля невідома.
До відтворення панно долучились 15 художників-монументалістів і дослідників на чолі з онукою Горської Оленою Зарецькою.
Щоб якнайточніше відтворити оригінал, ми знайшли у різних куточках світу понад 700 кілограмів матеріалів: від непрозорого скла (смальти) та плитки потрібних кольорів до металевих плит і навіть алюмінієвих ложок. Все в точності, як було створено художниками у 1967 році. Радянська влада так боялася таланту Алли Горської, що вбила її. Сьогодні росія продовжує свої намагання знищити спадщину мисткині. Ми зробимо все, щоб її зберегти та відновити, — каже онука Алли Горської.
Співзасновниця громадської організації з популяризації української культури Ukraine WOW Ярослава Гресь каже, що «Боривітер» збирали таємно в ангарі протягом трьох місяців, «повторюючи кожну найменшу дрібничку», щоб панно не відрізнялося від маріупольського.
700 кілограмів смальти, яку вже давно не випускають, були спочатку знайдені по всій країні, викуплені і доставлені в Київ. Частина матеріалів їхала з Італії, — йдеться у дописі.
Також розробили конструкцію з 68 пазлів, яка дозволить «Боривітру» подорожувати. Першим містом, де покажуть мозаїку, стане Харків, далі — Львів, згодом — європейські столиці.
Оскільки невідомо, в якому стані перебуває оригінальна мозаїка, створили також другу копію. Її розділили на 1250 фрагментів, які можна придбати.
Ми пропонуємо українцям стати хранителями мозаїки, щоб одного дня допомогти відновити «Боривітер» у вільному українському Маріуполі, — додала Гресь.
Усі кошти від продажу фрагментів мозаїки перекажуть на реставрацію єдиної київської роботи Алли Горської «Вітер» та організацію турне «Боривітра» Україною і світом.
Мозаїчне панно «Боривітер» у Маріуполі улітку 1967 року створила команда художників-монументалістів на чолі з мисткинею, дисиденткою, шістдесятницею Аллою Горською. За три роки її вбили радянські спецслужби.