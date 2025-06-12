На Майдані Незалежності представили відтворену мозаїку «Боривітер» Алли Горської

https://racurs.ua/ua/n207026-na-maydani-nezalejnosti-predstavyly-vidtvorenu-mozayiku-boryviter-ally-gorskoyi-foto.html

Ракурс

На Майдані Незалежності представили відтворену мозаїку «Боривітер» Алли Горської.

Вона з точністю повторює оригінальну мозаїку в Маріуполі, яка була сильно пошкоджена через вторгнення росіян, його подальша доля невідома.

До відтворення панно долучились 15 художників-монументалістів і дослідників на чолі з онукою Горської Оленою Зарецькою.

Щоб якнайточніше відтворити оригінал, ми знайшли у різних куточках світу понад 700 кілограмів матеріалів: від непрозорого скла (смальти) та плитки потрібних кольорів до металевих плит і навіть алюмінієвих ложок. Все в точності, як було створено художниками у 1967 році. Радянська влада так боялася таланту Алли Горської, що вбила її. Сьогодні росія продовжує свої намагання знищити спадщину мисткині. Ми зробимо все, щоб її зберегти та відновити, — каже онука Алли Горської.

Співзасновниця громадської організації з популяризації української культури Ukraine WOW Ярослава Гресь каже, що «Боривітер» збирали таємно в ангарі протягом трьох місяців, «повторюючи кожну найменшу дрібничку», щоб панно не відрізнялося від маріупольського.