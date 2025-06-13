Ракурсhttps://racurs.ua/
Спасение мужчины в Харькове, видео скриншот
В Харькове спасли мужчину, пытавшегося выпрыгнуть из окна (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207037-v-harkove-spasli-mujchinu-pytavshegosya-vyprygnut-iz-okna-video.htmlРакурс
У Харкові врятували чоловіка від фатального кроку.
Відповідне відео сьогодні, 13 червня, опублікувала прес-служба патрульної поліції Харківської області.
Зазначається, що днями патрульні отримали виклик про домашнє насильство на вулиці Амосова. Коли інспектори піднялися до квартири, то побачили чоловіка, який намагався вчинити непоправне.
Патрульні разом із медиками, дочекавшись слушного моменту, різко скоротили дистанцію та схопили чоловіка, після чого затягнули його назад до кімнати, — розповіли у поліції. — Після порятунку громадянина ушпиталили, і наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.