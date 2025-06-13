Порятунок чоловіка у Харкові, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207037-u-harkovi-vryatuvaly-cholovika-yakyy-namagavsya-vystrybnuty-z-vikna-video.html

Ракурс

У Харкові врятували чоловіка від фатального кроку.

Відповідне відео сьогодні, 13 червня, опублікувала прес-служба патрульної поліції Харківської області.

Зазначається, що днями патрульні отримали виклик про домашнє насильство на вулиці Амосова. Коли інспектори піднялися до квартири, то побачили чоловіка, який намагався вчинити непоправне.