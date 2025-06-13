Одному з народних депутатів повідомили про нову підозру у державній зраді, фото: ДБР

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Ракурс

Чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, викрили на нових злочинах.

Про це сьогодні, 13 червня, повідомили прес-служби ДБР та СБУ.

За результатами комплексних заходів і довготривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення, — зазначають в СБУ.

У ДБР зазначають, що нардеп після початку повномасштабного російського вторгнення:

записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам, а потім цей контент поширювався через російські пропагандистські ЗМІ. Його метою було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади;

у цих матеріалах депутат поширював інформацію, яка мала дискредитувати українську владу, підкреслюючи нібито її нездатність втримати території та досягти миру, а також утверджував думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з рф;

депутат неодноразово їздив до білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території білорусі.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Ім’я депутата про якого йдеться. За інформацією джерел видання Liga.net, йдеться про Євгена Шевченка.

Джерело: СБУ, ДБР, Liga.net