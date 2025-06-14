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Дроны атаковали один из крупнейших химических заводов россии. Фото:

БпЛА атаковали один из крупнейших химических заводов россии (ВИДЕО)

14 июн 2025, 10:54
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Українські безпілотники завдали ударів ще по двох хімічних заводах у росії.

У ніч на 14 червня БпЛА вдарили по підприємству «Невинномиський Азот» в місті Невинномиськ Ставропольського краю. Спершу місцева влада заявила про одного постраждалого, але згодом заперечила це. Про це губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров повідомив у Telegram.

Тим часом у мережі поширилися відео, на яких видно дрони над містом та вибухи, ймовірно, поблизу підприємства.

Як відомо, «Невинномиський Азот» — один з найбільших виробників азотних добрив і аміаку на території країни-агресора. На підприємстві діють єдині в росії установки з виробництва метилацетату й оцтової кислоти високої чистоти, а також перше в рф виробництво меламіну.

Також у мережі повідомляють про ураженея підприємства «Новокуйбишевскій завод каталізаторов» у Самарській області, який спеціалізується на виробництві та регенерації каталізаторів для нафтопереробки та нафтохімії.

Нагадаємо, 11 червня дрони атакували Котовський пороховий завод у Тамбовській області рф — ключове підприємство в структурі держкорпорації «Ростех», яке виконує державні замовлення для Міноборони рф. Завод спеціалізується на виробництві піроксилінових порохів — як для війни, так і для прикриття «цивільного сектора».

Источник: Ракурс


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