Состоялся очередной этап репатриационных мероприятий, фото: КШППВ

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В Україну повернули 1200 тіл загиблих в межах чергового етапу репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям, — вказано в повідомленні. — Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Зазначається, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників КШППВ, Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також у КШППВ висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, — додали у КШППВ.

Попередній етап репатріаційних заходів відбувся вчора, 14 червня. Тоді також було повернуто 1200 тіл.