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Последствия ударов российских дронов в Донецкой области, фото: ГСЧС
Российские дроны вызвали три пожара в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n207085-rossiyskie-drony-vyzvali-tri-pojara-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Донеччині впродовж доби рятувальники тричі ліквідовували пожежі, спричинені атаками ворожих дронів.
Про це сьогодні. 15 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Сталися такі випадки:
- у Костянтинівці ударний дрон поцілив у вантажний автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу;
- у Добропільській громаді безпілотник поцілив в одноповерхову будівлю закладу торгівлі в селі Новий Донбас. Вогнеборці локалізували займання, але через активність ворожих дронів вимушено призупинили гасіння пожежі та повернулися до підрозділу. Загрози розповсюдження вогню немає;
- у Родинському дрон поцілив у непрацюючу адміністративну будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу.
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