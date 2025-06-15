Последствия ударов российских дронов в Донецкой области, фото: ГСЧС

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На Донеччині впродовж доби рятувальники тричі ліквідовували пожежі, спричинені атаками ворожих дронів.

Про це сьогодні. 15 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сталися такі випадки: