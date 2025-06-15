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Ракурс
Наслідки ударів російських дронів на Донеччині, фото: ДСНС

Російські дрони спричинили три пожежі на Донеччині (ФОТО)

15 чер 2025, 12:52
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На Донеччині впродовж доби рятувальники тричі ліквідовували пожежі, спричинені атаками ворожих дронів.

Про це сьогодні. 15 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Сталися такі випадки:

  • у Костянтинівці ударний дрон поцілив у вантажний автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу;
  • у Добропільській громаді безпілотник поцілив в одноповерхову будівлю закладу торгівлі в селі Новий Донбас. Вогнеборці локалізували займання, але через активність ворожих дронів вимушено призупинили гасіння пожежі та повернулися до підрозділу. Загрози розповсюдження вогню немає;
  • у Родинському дрон поцілив у непрацюючу адміністративну будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу.

Наслідки ударів російських дронів на Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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