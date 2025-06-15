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Наслідки ударів російських дронів на Донеччині, фото: ДСНС
Російські дрони спричинили три пожежі на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207085-rosiyski-drony-sprychynyly-try-pojeji-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
На Донеччині впродовж доби рятувальники тричі ліквідовували пожежі, спричинені атаками ворожих дронів.
Про це сьогодні. 15 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Сталися такі випадки:
- у Костянтинівці ударний дрон поцілив у вантажний автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу;
- у Добропільській громаді безпілотник поцілив в одноповерхову будівлю закладу торгівлі в селі Новий Донбас. Вогнеборці локалізували займання, але через активність ворожих дронів вимушено призупинили гасіння пожежі та повернулися до підрозділу. Загрози розповсюдження вогню немає;
- у Родинському дрон поцілив у непрацюючу адміністративну будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу.