Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 червня (із 20.00 14 червня) атакували Україну загалом 194 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог для атаки на Україну застосував:

183 ударні БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків російських Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Астраханської області рф;

одну балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23» із Курської області рф;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К» із Ростовської області рф;

чотири крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару — Полтавщина, місто Кременчук! — наголошують у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9.00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника:

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

три крилаті ракети «Іскандер-К»;

три крилаті ракети «Калібр»;

111 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами;

48 безпілотників — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.

Очільник ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі під час російської повітряної атаки в області працювали сили ППО. В межах області працювали сили ППО, знешкоджено вісім російських безпілотників.

Травмованих немає. Шкоди від уламків, за попередніми даними, теж, — зазначив він.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі повідомив про роботу вогневих груп цієї ночі.