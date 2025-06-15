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Рашисти в ніч на 15 червня здійснили масовану атаку на Полтавщину, фото: ДСНС
Наслідки російських ударів по Полтавщині показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207082-naslidky-rosiyskyh-udariv-po-poltavschyni-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 червня, здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавщину із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Унаслідок ворожих ударів на території Кременчуцької громади зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, — розповіли у відомстві. — Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані. Підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів.
Також в області зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів.
Постраждалих внаслідок російської атаки немає.
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