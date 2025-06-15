Рашисти в ніч на 15 червня здійснили масовану атаку на Полтавщину, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 червня, здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавщину із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок ворожих ударів на території Кременчуцької громади зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, — розповіли у відомстві. — Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, які наразі локалізовані. Підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

Також в області зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів.

Постраждалих внаслідок російської атаки немає.