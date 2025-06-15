У США повертають перськомовний «Голос Америки», скріншот

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Співробітники перськомовної служби «Голосу Америки», яких адміністрація Дональда Трампа відсторонила від роботи, поспішно повернулися до виконання своїх обов’язків на тлі загострення протистояння між Іраном та Ізраїлем.

Агентство США з глобальних медіа наказало відповідним співробітникам, відправленим в адміністративну відпустку, негайно повернутися до виконання своїх обов’язків. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на відповідний електронний лист та трьох людей, знайомих з ситуацією.

З цього моменту вас відкликають з адміністративної відпустки, — йдеться в електронному листі від відділу кадрів USAGM. — Очікується, що ви негайно з’явитесь до місця служби.

У службі «Голосу Америки», мовлення якої відбувається на фарсі (перська мова), котрою переважно розмовляють в Ірані, працюють 75 штатних співробітників. Вважається, що більшість, якщо не всі, повернулися на роботу після тримісячної адміністративної відпустки.

Перська служба «Голосу Америки» була закрита в рамках указу президента Дональда Трампа від 15 березня про ліквідацію підтримуваних США світових ЗМІ, до яких, серед інших, належала і «Голос Америки».

Відтоді мережа «Голосу Америки» потерпає від судових процесів, а також обговореннями щодо скорочення штату в компанії. В останні кілька тижнів працівникам почали потроху повідомляти про скорочення.

Петсі Відакусвара, керівник бюро «Голосу Америки» в Білому домі й одна з головних позивачів у позові «Голосу Америки» проти адміністрації Трампа, заявила, що цей крок є чудовим прикладом того, чому «Голос Америки» має повернутися в повному обсязі.

Після кількох місяців відсутності в ефірі ми вже втратили багато аудиторії та довіри, — наголосила вона. — Вони повинні повернути нас усіх назад, щоб ми могли реагувати на останні новини в усіх куточках світу.

Зазначається, що зазвичай «Голос Америки» значною мірою покладається на підрядників, але минулого місяця адміністрація розірвала угоди з більшістю з них.

Це лише показує, наскільки вони ідіотичні, якщо продовжувати цю схему звільнень і повторних наймів, яка коштувала американцям невідомо скільки мільйонів доларів, — заявив на умовах анонімності один зі співробітників «Голосу Америки», який перебуває в адміністративній відпустці. — Це справжнє шахрайство, марнотратство і зловживання.

Джерело: Politico