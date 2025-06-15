Рашисти в ніч на 15 червня атакували Кременчуцьку громаду, фото: «Кременчук Today»

https://racurs.ua/ua/n207080-rashysty-atakuvaly-obiekty-energetychnoyi-ta-silgospinfrastruktury-u-kremenchuckiy-gromadi-ova.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 червня, здійснили масовану комбіновану атаку з використанням ракет та безпілотників по Полтавщині.

Більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОВА.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС, — розповіли в ОВА.

Крім того, у Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих, — наголосили в ОВА.

Повітряні сили вночі у своєму Telegram-каналі повідомляли про російські ракети в районі Кременчука.