Израиль заявил об обстреле 170 целей в Иране. Фото:

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Армія оборони Ізраїлю атакувалапонад 170 цілей в Ірані.

Нічний удар був спрямований на понад 80 цілей, включаючи штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану, штаб ядерного проекту (SPND), а також додаткові об'єкти, де іранський режим приховував ядерний архів. Про це 15 червня повідомили Israel Defense Forces.

В ЦАХАЛ заявили, що менш чим за три дні в рамках спецоперації «Пробудження лева» було завдано ударів по понад 170 цілях і більш ніж 720 елементах військової інфраструктури.

ЦАХАЛ продовжує посилювати удар по іранській ядерній загрозі, завдаючи удару по її серцю і позбавляючи її критичних можливостей та компонентів для виробництва зброї, — наголосили ізраїльські військові.

Нагадаємо, в ЦАХАЛ заявили, що понад 70 винищувачів брали участь у нічній операції в Тегерані, щоб мати перевагу в повітрі над містом. Винищувачі та безпілотники літали над столицею Ірану майже 2,5 години й вразили майже 40 об'єктів, зокрема системи ППО та пов’язані з ними засоби.