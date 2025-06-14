Ізраїль здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану

https://racurs.ua/ua/n207071-izrayil-zdobuv-povitryanu-perevagu-vid-zahidnogo-iranu-do-tegeranu.html

Ракурс

Ізраїль здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану.

Про це в мережі Х заявив речник Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін.

Він каже, що понад 70 винищувачів брали участь у нічній операції в Тегерані, щоб мати перевагу в повітрі над містом.

Дефрін стверджує, що Ізраїль вразив майже 40 об'єктів, зокрема системи ППО та пов’язані з ними засоби. Загалом винищувачі та безпілотники літали над столицею Ірану майже 2,5 години.

⚠️You are looking at the surface-to-air missile launchers right in the heart of Teheran aimed toward Israel.



Earlier today, we identified these threats. pic.twitter.com/5dhsT0kBQk — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) June 14, 2025

Про те, що Ізраїль здобув повітряну перевагу, написав й інший посадовець ЦАХАЛ Надава Шошані. Він також каже, що Ізраїль ліквідував начальника Розвідувального управління Збройних сил і командувача ракетного комплексу класу «земля — повітря» Корпусу вартових ісламської революції.

Головні іранські ядерні об'єкти розміщені глибоко під землею. Чи зможе Ізраїль їх вразити, пояснює Джо Інвуд, міжнародний оглядач Бі-бі-сі.

Біньямін Нетаньягу давно сигналізував про своє бажання зруйнувати ядерні об'єкти Ірану, і це означає, що і Тегеран до подібного нападу готувався давно.

З самого початку Ізраїль атакував іранську систему ППО. Армія оборони Ізраїлю виклала не одне відео знищення зенітних батарей. Сьогодні вдень представник ЦАХАЛ Еффі Дефрін сказав, що Ізраїль має «свободу польоту до самого Тегерана».

Але ППО — не єдиний захист великої ядерної діяльності Ірану. Багато важливих об'єктів побудовані глибоко під землею, і їх захищають багато шарів ґрунту та залізобетону.

Так, завод Фордо зі збагачення ядерного палива, як вважають, знаходиться на глибині 80 м. Новий об'єкт біля гори Коланг, за словами аналітиків, залягає ще глибше.

Для руйнування таких об'єктів існують спеціалізовані бомби, такі як GBU-57/B, вона ж Massive Ordnance Penetrator (MOP). У просторіччі їх називають «мисливцями за бункерами», це важка бомба вагою більше 13 тонн, здатна вражати цілі під шаром залізобетону товщиною в 60 м.

Однак США зараз не беруть участі в ударах, а у Ізраїлю таких бомб немає. З того, що у нього є, найбільш підходящим засобом може бути ROCKS або Air LORA, балістична ракета, що запускається з літака і здатна пробити 6 м бетону.

Джастін Бронк з британського аналітичного центру RUSI каже, що щоб дістатися до цілі на більшій глибині, буде потрібно багато точних ударів в одну точку. Кожен удар може зруйнувати всього 6 м бетону, так що дістатися до таких глибин, як у Фордо або на горі Коланг, можна буде лише в віддаленій перспективі.

Алон Пінкас, у минулому радник двох ізраїльських прем'єрів, каже, що Ізраїль просто не має необхідного для цього завдання запасу боєприпасів.

Більш реалістичний підхід — атакувати тунелі входу і виходу на цих об'єктах, що зробить їх непридатними для використання. Але проблема з цією стратегією, як сказано в недавній доповіді RUSI, полягає в тому, що іранці «з великою ймовірністю майже відразу» почнуть копати нові тунелі, щоб відновити доступ до об'єктів.

Саме тому Бронк і багато інших вважають, що знищити іранську ядерну програму військовими засобами «неможливо». Без сумніву, можна їй заважати, наприклад шляхом вбивств провідних вчених. Але поки режим зберігається, він продовжить спроби відновити її.