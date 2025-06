Ізраїль здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану.

Про це в мережі Х заявив речник Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін.

Він каже, що понад 70 винищувачів брали участь у нічній операції в Тегерані, щоб мати перевагу в повітрі над містом.

Дефрін стверджує, що Ізраїль вразив майже 40 об'єктів, зокрема системи ППО та пов’язані з ними засоби. Загалом винищувачі та безпілотники літали над столицею Ірану майже 2,5 години.

⚠️You are looking at the surface-to-air missile launchers right in the heart of Teheran aimed toward Israel.



Earlier today, we identified these threats. pic.twitter.com/5dhsT0kBQk