ЕС нашел способ запретить новые газовые контракты с рф, несмотря на вето Венгрии и Словакии

https://racurs.ua/n207120-es-nashel-sposob-zapretit-novye-gazovye-kontrakty-s-rf-nesmotrya-na-veto-vengrii-i-slovakii.html

Ракурс

Євросоюз знайшов спосіб заборонити нові газові контракти з росією, попри можливе вето Угорщини й Словаччини, пише FT.

Європейська комісія запропонує країнам Євросоюзу заборонити укладати нові контракти на постачання газу з росії, використовуючи механізми торгового права — щоб ввести відповідну заборону, буде потрібне схвалення більшості держав-учасниць ЄС, а не одностайна підтримка.

Це дозволить обійти вето, яке пообіцяли накласти Угорщина і Словаччина, якщо цю заборону спробують включити до санкційного пакета проти росії.

Компаніям заборонять підписувати нові угоди на поставки російського газу. Проте чинні контакти будуть діяти ще декілька років. Зараз всі ці пропозиції на стадії обговорення — їх можуть змінити.