Трамп призвал всех жителей Тегерана срочно эвакуироваться. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп закликав усіх жителів Тегерану до термінової евакуації.

Американський лідер заявив, що усім жителям іранської столиці необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем. А Іран повинен був підписати ядерну угоду, яку запропонували Сполучені Штати. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана! — наголосив він.

Тим часом Китай закликав своїх громадян терміново покинути Ізраїль. Посольство КНР в Ізраїлі закликало своїх громадян негайно повернутися додому або покинути країну через сухопутний перехід на кордоні з Йорданією. Як пише The Times of Israel, китайські дипломати наголосили, що ситуація із безпекою на тлі атак Ірану погіршується.

Наразі ізраїльсько-іранський конфлікт продовжує загострюватися, цивільні об'єкти пошкоджено, а кількість жертв серед цивільного населення зростає, що ще більше погіршує ситуацію з безпекою, — попередило посольство у сповіщеннях, які розсилали у WeChat.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію «Пробудження лева» проти Ірану. ЦАХАЛ задіяв сотні літаків, які завдали «превентивних ударів» по ядерній програмі Ірану. Високоточною зброєю за ці дні було уражено багато цілей.

Натомість Іран запускає по Ізраїлю балістичні ракети та дрони-камікадзе типу Shahed. Є руйнування житлової інфраструктури, а внаслідок влучання ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям загинули п’ятеро громадян України.

Джерело: The Times of Israel