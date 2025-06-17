Последствия обстрелов в Херсонской области. Фото: ГСЧС

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Російська армія 17 червня із самого ранку масовано атакує Херсон та область.

Загарбники змінили тактику застосування і б’ють по Дніпровському району міста. Лише впродовж однієї години через атаки там постраждали щонайменше 12 людей. Про це керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його словами, в обласному центрі вже вживають усіх заходів, необхідних для протидії ворожим дронам і підлаштовуються під нову тактику росіян. В особливій небезпеці район Дніпровського ринку, вулиці Миру та Кулика. Місцевих закликають без гострої потреби не виходити на вулицю.

Це потребує часу, — пояснив керівник ОВА.

Також сьогодні вранці ворожа артилерія вдарила по Новокаїрах Милівської громади. Унаслідок обстрілу загинув 61-річний місцевий житель, який перебував у будинку.

Нагадаємо, вночі 17 червня російські загарбники спрямували дрони-камікадзе на Одесу. Внаслідок атаки були зруйновані житлові будинки в історичному середмісті міста, дитячий садок та інклюзивний центр. Загинула 60-річна жінка. Постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина.