Разрушения в Киеве. Фото: МВД

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У Києві внаслідок нічної повітряної атаки росіян зафіксовано 27 локацій різного ступеня пошкодження.

Наразі відомо про 114 постраждалих. Госпіталізовано 68 осіб. Дві дитини перебувають у стані середньої тяжкості. Загинули 14 осіб, особи 10 з них встановлюються. А під завалами зруйнованого будинку в Солом’янському районі може бути від чотирьох до 14 людей. Про це 17 червня розповів журналістам керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, Солом’янський район найбільше постраждав — тут зафіксовані влучання в гуртожиток та дев’ятиповерхівку, пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, ліцей-інтернат, СТО. Також уламки падали в зоні нежитлової забудови на кількох локаціях.

У ДСНС поінформували, що з-під завалів багатоквартирного будинку деблокували тіло людини. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено понад 450 рятувальників, більш ніж 100 одиниць техніки Держслужби та кінологи.

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що в дев’ятиповерхівку Солом’янському районі влучила ракета Х-101 — це стратегічна крилата ракета «повітря — земля», яку росіяни випускають з бомбардувальників Ту-160 і Ту-95.

А глава МВС Ігор Клименко у Telegram написав, що ракета зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал зруйнованого підʼїзду.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко поінформував, що 18 червня в столиці оголошено Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на місто.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи, — написав міський голова у Telegram.

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронами, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. Загинуло 15 осіб, серед жертв — громадянин Сполучених Штатів Америки. Після атаки до медиків звернулися 114 постраждалих, з яких 68 госпіталізували.