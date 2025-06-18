Экс-глава Тернопольского облсовета Михаил Головко. Фото:

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Ракурс

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок екс-голові Тернопільської облради Михайлу Головку.

Суддя визнав колишнього посадовця винним за ч. 4 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Головку призначено покарання виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Про це повідомили на сторінці ВАКС.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що суд також застосував до обвинуваченого запобіжний захід у виді застави у розмірі 15 млнгривень грн. Гроші потрібно внести протягом п’яти днів з дня постановлення вироку.

Вирок Антикорупційного суду набирає законної сили через 13 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, колишню суддю Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Олену Власенкову, яку спіймали на хабарі, засудили до 5,5 років в’язниці. Рішення ВАКС також передбачає конфіскацію майна та заборону обіймати державні посади на три роки.