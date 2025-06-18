Бриджит Бринк пойдет на выборы в Конгресс, чтобы противостоять Трампу

https://racurs.ua/n207178-bridjit-brink-poydet-na-vybory-v-kongress-chtoby-protivostoyat-trampu.html

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Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що піде на вибори в Конгрес від Мічигану, щоб протистояти Дональду Трампу.

Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Тепер моя наступна місія — боротися за правильні речі вдома, — зазначила Бріджит Брінк.

7-й округ Мічигану вважається конкурентним, з невеликою перевагою республіканців. На виборах до Конгресу 2024 року республіканець Том Барретт переміг демократа Кертіса Гертела, повідомляє CBS News.

У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії Брінк, підкреслюється її родинне коріння, а також робота на посаді посла США в Україні.

Дипломатка також критикує президента США Дональда Трампа, який «продовжує тиснути на нашого демократичного союзника — Україну, а не на агресора — росію».