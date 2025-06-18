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Бриджит Бринк пойдет на выборы в Конгресс, чтобы противостоять Трампу
Бриджит Бринк пойдет на выборы в Конгресс, чтобы противостоять Трампуhttps://racurs.ua/n207178-bridjit-brink-poydet-na-vybory-v-kongress-chtoby-protivostoyat-trampu.htmlРакурс
Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що піде на вибори в Конгрес від Мічигану, щоб протистояти Дональду Трампу.
Я присвятила життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли путіну, і саме тому я виступала проти Трампа. Тепер моя наступна місія — боротися за правильні речі вдома, — зазначила Бріджит Брінк.
7-й округ Мічигану вважається конкурентним, з невеликою перевагою республіканців. На виборах до Конгресу 2024 року республіканець Том Барретт переміг демократа Кертіса Гертела, повідомляє CBS News.
У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії Брінк, підкреслюється її родинне коріння, а також робота на посаді посла США в Україні.
Дипломатка також критикує президента США Дональда Трампа, який «продовжує тиснути на нашого демократичного союзника — Україну, а не на агресора — росію».
Умиротворення диктатора ніколи не призводило і не призведе до досягнення сталого миру. І це просто не те, ким ми є. Саме тому після майже 30 років служби я вирішила, що зобовʼязана піти у відставку, аби відкрито висловити свої погляди, — наголошує Брінк.