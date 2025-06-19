Состоялся новый обмен пленными. Фото: Координационный штаб

https://racurs.ua/n207192-ukraina-vernula-iz-rossiyskogo-plena-gruppu-ranenyh-voennyh-foto.html

Ракурс

Новий обмін полоненими провели Україна та російська федерація.

У четвер, 19 червня, на Батьківщину вдалося повернути військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському в полоні з 2022 року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими поінформував у Telegram, що сьогоднішній обмін — це частина великого обміну полоненими у категорії «тяжкохворі і поранені», про який домовилися з росією на переговорах у Стамбулі. Кількість звільнених військових не уточнили задля безпеки.

Зазначається, що кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох військових зафіксована значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням.

Значна частина з цих захисників потрапила в російський полон під час оборони Маріуполя. Також серед звільнених з полону військові, які воювали на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, а також в Запорізькій та Київській областях. Визволені сьогодні бійці — представники рядового складу та сержанти.

Нагадаємо, минулий обмін полоненими з росією відбувся 14 червня. Тоді додому повернулися українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.