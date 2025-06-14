Відбувся черговий обмін військовополоненими, а також повернули тіла 1200 загиблих українців

https://racurs.ua/ua/n207062-vidbuvsya-chergovyy-obmin-viyskovopolonenymy-sered-vyzvolenyh-bagato-oficeriv.html

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До України повернулася чергова група військовополонених.

Про це повідомив президент Зеленський. Обмін відбувся згідно з домовленостями у Стамбулі.

Це вже четвертий за тиждень обмін.

Серед повернених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

В ГУР Міноборони повідомили, що більшість визволених сьогодні Захисників — офіцери. Також частина звільнених — молодші 25 років.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Крім того, в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців, зокрема військовослужбовців. Це результат домовленостей у Стамбулі, повідомили в Координаційному штабі.