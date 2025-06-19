Морская пехота ВСУ отразила мощный механизированный штурм врага. Фото: ВМС

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Миколаївські морпіхи відбили потужний механізований штурм ворога на Донбасі.

На Костянтинівському напрямку росіяни намагалися прорвати українську оборону. Окупанти здійснили зухвалий механізований штурм одразу з кількох флангів. Протистояли загарбникам бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, підрозділи 54-ї окремої механізованої бригади та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ. Про це 36-та обмп 19 червня повідомила у Facebook.

Зазначається, що атака росіян була відбита — по противнику працювали артилерія, переносні протитанкові комплекси й безпілотні ударні системи. Було знищено 14 броньованих машин. Також армія рф втратила близько 50 осіб загиблими та пораненими. Крім того, морпіхи знищили шість мотоциклів.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР «Химера» успішно виконав складне бойове завдання на Куп’янському напрямку — ліквідував понад 30 окупантів. Понад 40 загарбників були поранені, двоє потрапили в полон. Також розвідники знищили понад 40 ворожих укріплень та інженерних споруд.