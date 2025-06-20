Дроны ВСУ дважды за три дня атаковали военный завод в Туле — СМИhttps://racurs.ua/n207228-drony-vsu-dvajdy-za-tri-dnya-atakovali-voennyy-zavod-v-tule-smi.htmlРакурс
Українські дрони двічі за три дні атакували АТ «Конструкторське бюро приладобудування імені ім. академіка О.Г. Шипунова» у Тулі, яке займається розробкою високоточної керованої зброї.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.
За інформацією видання:
- 18 червня п’ятьох безпілотників атакували цей військовий завод. В результаті було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративну будівлю. Відбулася пожежа площею 400 кв. м;
- у ніч на 20 червня відбулася друга атака. Один безпілотник потрапив до ангара для завантаження готової продукції. Там пошкоджено дах та стіни;
- роботу підприємства зупинено.
Раніше міноборони рф прозвітувало про збиття трьох БПЛА над Тульською областю цієї ночі.
«Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка О. р. Шипунова» — проектно-конструкторське бюро, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості рф, займається розробкою високоточної керованої зброї, систем ППО, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї.
У липні 2014 року підприємство було включене до експортного списку санкцій США. У лютому 2020 року — до блокуючого списку санкцій США. 18 грудня 2023 року — до списку санкцій країн Євросоюзу.
Джерело: ASTRA