Російський диктатор на АТ «Конструкторське бюро приладобудування імені ім. академіка О.Г. Шипунова» у грудні 2022 року, фото: ASTRA

https://racurs.ua/ua/n207228-drony-zsu-dvichi-za-try-dni-atakuvaly-viyskovyy-zavod-u-tuli-zmi.html

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Українські дрони двічі за три дні атакували АТ «Конструкторське бюро приладобудування імені ім. академіка О.Г. Шипунова» у Тулі, яке займається розробкою високоточної керованої зброї.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

За інформацією видання:

18 червня п’ятьох безпілотників атакували цей військовий завод. В результаті було пошкоджено будівлю електропідстанції, три склади з продукцією та адміністративну будівлю. Відбулася пожежа площею 400 кв. м;

у ніч на 20 червня відбулася друга атака. Один безпілотник потрапив до ангара для завантаження готової продукції. Там пошкоджено дах та стіни;

роботу підприємства зупинено.

Раніше міноборони рф прозвітувало про збиття трьох БПЛА над Тульською областю цієї ночі.

«Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка О. р. Шипунова» — проектно-конструкторське бюро, одне з найбільших підприємств оборонної промисловості рф, займається розробкою високоточної керованої зброї, систем ППО, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї.

У липні 2014 року підприємство було включене до експортного списку санкцій США. У лютому 2020 року — до блокуючого списку санкцій США. 18 грудня 2023 року — до списку санкцій країн Євросоюзу.

Джерело: ASTRA