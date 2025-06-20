19-річний блогер намагався вразити підписників у столичному метрополітені, фото: КП «Київський метрополітен»

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У київському метро 19-річний блогер зачепився за вагон і знімав це на відео, щоб вразити своїх підписників. В результаті він отримав перелом ноги та струс мозку.

Про це сьогодні, 20 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці КП «Київський метрополітен».

Зачепінг — страшне та травматичне хобі сучасної молоді, яка прагне здобути популярність та лайки. Утім отримує проблеми зі здоров’ям, складні травми, які можуть спричинити смерть, — наголошують у метрополітені.

Зазначається, що менше ніж за пів року у столичній підземці затримали вже сім зачеперів, що на п’ять більше, ніж у 2024 році.

Один з останніх випадків стався в тунелі між станціями «Палац «Україна» — «Либідська». Хлопець, який знімав контент і стояв позаду вагону, зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав на колії. Він отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та множинні забої, — розповіли в метрополітені.

Постраждалому лікарі швидкої надали першу допомогу та госпіталізували до медичного закладу. Надалі цим випадком займатимуться правоохоронні органи.

Крім цього, ця «розвага» створила максимальний дискомфорт всім іншим пасажирам, які перебували на платформі. Через інцидент рух поїздів на «синій» лінії був тимчасово припинений. Поїзди могли курсувати лише на ділянці між станціями «Героїв Дніпра» та «Олімпійська», — додали в метрополітені.

У «Київському метрополітені» наголошують — якщо ви побачили зачепера, якомога швидше повідомте про це черговому персоналу. На наступній станції на нього чекатимуть працівники поліції для подальшого затримання.

Фахівці «Київського метрополітену» нагадують: