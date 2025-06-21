В беларуси освобождены Сергей Тихановский и еще 13 политзаключенных

https://racurs.ua/n207247-v-belarusi-osvobojdeny-sergey-tihanovskiy-i-esche-13-politzakluchennyh.html

Ракурс

У білорусі звільнені Сергій Тихановський та ще 13 політвʼязнів.

Це стало можливим унаслідок візиту до Мінська спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

Його зустріла Світлана Тихановська.

Засновника каналу «Країна для життя» та одного з головних фігурантів протестів 2020 року затримали перед виборами. Тихановський провів за ґратами трохи більше п’яти років.

Після арешту блогера кандидатом у президенти у 2020 році стала його дружина Світлана Тихановська. Після протестів та їхнього жорстокого придушення вона залишила білорусь.

ЗМІ пов’язували візит Келлога зі спробою інтенсифікувати переговорний процес щодо України.