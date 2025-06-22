Рашисты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 47 ударными беспилотниками

https://racurs.ua/n207256-rashisty-atakovali-ukrainu-dvumya-ballisticheskimi-raketami-i-47-udarnymi-bespilotnikami.html

Ракурс

Уночі армія рф атакувала Україну двома балістичними ракетами, зенітною керованою ракетою та 47 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 28 дронів, повідомили в Повітряних силах.

Зокрема, 18 БпЛА збили, а ще 10 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Росіяни також атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 — їх збити не вдалось.

Зафіксовано влучання у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.