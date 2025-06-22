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Рашисты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 47 ударными беспилотниками

Рашисты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 47 ударными беспилотниками

22 июн 2025, 09:47
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Уночі армія рф атакувала Україну двома балістичними ракетами, зенітною керованою ракетою та 47 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знешкодила 28 дронів, повідомили в Повітряних силах.

Зокрема, 18 БпЛА збили, а ще 10 були локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Росіяни також атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 — їх збити не вдалось.

Зафіксовано влучання у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Источник: Ракурс


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