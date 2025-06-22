Железнодорожные цистерны с горючим уничтожены на оккупированных территориях, скриншот видео

https://racurs.ua/n207263-na-vot-zaporojya-unichtojeny-jeleznodorojnye-cisterny-s-goruchim-okkupantov-gur-video.html

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На тимчасово окупованій території Запорізької області сьогодні, 22 червня, було успішно атаковано «товарняк» російських загарбників — спалено цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Черговий вдалий гуркіт, забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвідки, відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ, — вказано в повідомленні. — Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес.

Зазначається, що спецоперацію здійснили військові спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» у взаємодії з Силами оборони півдня України, підрозділом «Альфа» та групою Держспецзв’язку «Next».