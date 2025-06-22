Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Железнодорожные цистерны с горючим уничтожены на оккупированных территориях, скриншот видео

На ВОТ Запорожья уничтожены железнодорожные цистерны с горючим оккупантов — ГУР (ВИДЕО)

22 июн 2025, 16:10
999

На тимчасово окупованій території Запорізької області сьогодні, 22 червня, було успішно атаковано «товарняк» російських загарбників — спалено цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Черговий вдалий гуркіт, забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвідки, відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ, — вказано в повідомленні. — Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес.

Зазначається, що спецоперацію здійснили військові спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» у взаємодії з Силами оборони півдня України, підрозділом «Альфа» та групою Держспецзв’язку «Next».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров