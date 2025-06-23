Норвегия будет разрабатывать и производить морские дроны в Украине. Фото:

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Норвегія розроблятиме і виготовлятиме надводні дрони на території України.

Норвезький уряд виділив близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) для підтримки «морської коаліції», яку країна очолює спільно з Великою Британією. Частину цих грошей спрямують на розробку та виробництво моських безпілотників з використанням технологій KDA. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Міністр оборони Туре О. Сандвік наголосив, що оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace вже підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні.

Надводні дрони відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі, — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, в Україні запрацював офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виготовляє зенітні ракетні комплекси NASAMS. У співпраці з Kongsberg Міноборони України сфокусується на розвитку спільних проектів у сфері ППО.