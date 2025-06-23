Рютте объяснил, почему он верит, что нападения на НАТО со стороны беларуси не будет

Генсек НАТО Марк Рютте не вважає реальним сценарій нападу росії на Альянс після військових навчань «Запад-2025» у Білорусі.

Наш альянс сьогодні є настільки сильним, що якщо росія вирішить щось зробити, то знає, що наша реакція буде руйнівною, — заявив він на пресконфренції напередодні саміту Альянсу в Гаазі.

Рютте також наголосив, що з перебігом війни, яку рф веде проти України, НАТО має підвищити розходи, оскільки це дозволить зберегти рівень стримування, який даватиме впевненість у тому, що нападу рф не відбудеться.

Генсек на пресконференції перед самітом у Гаазі заявив, що не поділяє думку про те, що американські удари по Ірану суперечили нормам міжнародного права.

Нагадаємо, російські військові літаки і дрони вже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО. Крім того, нещодавно Естонія не змогла затримати підсанкційний нафтовий танкер російського «тіньового флоту».