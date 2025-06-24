Рашисты атаковали «Шахедами» учебный центр ВСУ — ранен военный

Российский беспилотник атаковал учебный центр ВСУ, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n207309-rashisty-atakovali-shahedami-uchebnyy-centr-vsu-ranen-voennyy.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 червня, атакували ударними безпілотниками типу «Шахед» територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ.

В результаті постраждав військовий. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ.

Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу, — вказано в повідомленні.