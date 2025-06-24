Последствия российского удара по Днепру, фото: Борис Филатов

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Ракурс

У Дніпрі внаслідок російської атаки, яка сталася сьогодні, 24 червня, вдень постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи, а також три заклади позашкілля та управління соцзахисту.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Борис Філатов.

Також постраждали вісім медичних закладів:

лікарня;

амбулаторії;

стоматологічна поліклініка.

Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюємо, — додав Філатов.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Дніпрі пролунала серія вибухів. Наразі відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих, серед них двоє дітей — 13-річна дівчинка і хлопець 16 років, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, двоє людей загинули у Самарі, ще три людини в цьому місті травмовані.

Нагадаємо, сьогодні на Дніпропетровщині російська ракета вдарила біля поїзда № 52 «Одеса — Запоріжжя», є поранені.