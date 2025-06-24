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Наслідки російського удару по Дніпру, фото: Борис Філатов
19 шкіл та 10 дитсадків пошкоджені російським ударом по Дніпру (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207308-19-shkil-ta-10-dytsadkiv-poshkodjeni-rosiyskym-udarom-po-dnipru-foto.htmlРакурс
У Дніпрі внаслідок російської атаки, яка сталася сьогодні, 24 червня, вдень постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи, а також три заклади позашкілля та управління соцзахисту.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Борис Філатов.
Також постраждали вісім медичних закладів:
- лікарня;
- амбулаторії;
- стоматологічна поліклініка.
Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюємо, — додав Філатов.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Дніпрі пролунала серія вибухів. Наразі відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих, серед них двоє дітей — 13-річна дівчинка і хлопець 16 років, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Крім того, двоє людей загинули у Самарі, ще три людини в цьому місті травмовані.
Нагадаємо, сьогодні на Дніпропетровщині російська ракета вдарила біля поїзда № 52 «Одеса — Запоріжжя», є поранені.