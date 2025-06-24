Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Дніпру, фото: Борис Філатов

19 шкіл та 10 дитсадків пошкоджені російським ударом по Дніпру (ФОТО)

24 чер 2025, 13:34
999

У Дніпрі внаслідок російської атаки, яка сталася сьогодні, 24 червня, вдень постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи, а також три заклади позашкілля та управління соцзахисту.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Борис Філатов.

Також постраждали вісім медичних закладів:

  • лікарня;
  • амбулаторії;
  • стоматологічна поліклініка.

Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюємо, — додав Філатов.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Дніпрі пролунала серія вибухів. Наразі відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих, серед них двоє дітей — 13-річна дівчинка і хлопець 16 років, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, двоє людей загинули у Самарі, ще три людини в цьому місті травмовані.

Наслідки російського удару по Дніпру, фото: Борис Філатов

Нагадаємо, сьогодні на Дніпропетровщині російська ракета вдарила біля поїзда № 52 «Одеса — Запоріжжя», є поранені.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів