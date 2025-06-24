Все полетело. И двери, и окна: свидетели об атаке рф на поезд из Днепра

https://racurs.ua/n207314-vse-poletelo-i-dveri-i-okna-svideteli-ob-atake-rf-na-poezd-iz-dnepra-video.html

Ракурс

24 червня приблизно о 11.10 армія рф атакували місто Дніпро та Самар ракетами.

Станом на 15:50 унаслідок воєнного злочину загинуло дев’ять мешканців Дніпра та двоє - Самара.

Відомо про понад 100 постраждалих. Пошкоджена цивільна інфраструктура та пасажирський поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки чотирьох рейсів.

У Дніпрі руйнувань зазнала адмінбудівля, вибито вікна в житлових будинках, магазинах, навчальних закладах, дитячій лікарні та гуртожитку.

Пошкоджень зазнав і пасажирський потяг, внаслідок чого були травмовані пасажири, які на момент удару перебували у вагоні.

Медики, рятувальники та поліцейські надають допомогу потерпілим. Слідчо-оперативні групи поліції на місцях атак збирають речові докази та документують наслідки російських ударів.