Трамп опубликовал личные сообщения от Рютте, который благодарит за удары США по Ирану

https://racurs.ua/n207319-tramp-opublikoval-lichnye-soobscheniya-ot-rutte-kotoryy-blagodarit-za-udary-ssha-po-iranu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп опублікував особисті повідомлення від Генсека НАТО Марка Рютте, в якому той дякує за американські удари по Ірану.

Генеральний секретар подякував за «рішуче втручання» США в Ірані, додавши, що це було «те, на що ніхто інший не наважився». Рютте також написав:

Ви летите до ще одного великого успіху сьогодні ввечері в Гаазі. Ви досягнете того, чого не міг зробити жоден американський президент протягом десятиліть. Європа тепер платитиме ВЕЛИКУ ціну — як і повинна — і це буде ваша перемога.

Представники НАТО підтвердили The Guardian, що це повідомлення Рютте надіслав, коли Трамп відправився на саміт НАТО. За словами президента США, під час саміту він можливо зустрінеться із Зеленським.