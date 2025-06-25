Россияне сбросили КАБ на Купянск, пять человек пострадали. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n207323-armiya-rf-nanesla-aviaudar-kabom-po-kupyansku-pyatero-ranenyh.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала нових ударів по Харківщині.

У ніч на середу, 25 червня, окупаційні війська атакували керованою авіаційною бомбою місто Куп’янськ. Внаслідок влучання КАБу поруч з багатоповерхівкою п’ятеро людей отримали поранення. Також було пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Вночі ворог також завдав удару по місту Куп’янськ. Внаслідок влучання КАБ в землю пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок. Постраждали п’ятеро цивільних людей, — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА наголосив, що пораненим надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 23 червня російські окупанти завдали удару щонайменше вісьмома безпілотниками по одній з вулиць у Верхньосироватській громаді Сумського району. Внаслідок атаки ворога загинули 5-річний хлопчик, 52-річний чоловік та 84-річна жінка. Ще шестеро людей, серед яких дві 17-річні дівчини та 12-річний хлопчик, отримали поранення.