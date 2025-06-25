Марко Рубио высказались в отношении новых санкций против рф. Фото:

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Державний секретар США Марко Рубіо висловися щодо нових санкцій проти росії.

Наразі Сполучені Штати Америки не запроваджуватимуть нових санкцій проти країни-агресора, бо все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду. Про це Рубіо заявив в інтерв’ю для видання Politico в кулуарах саміту Північноатлантичного альянсу в Гаазі.

Зазначається, що сьогодні український президент Володимир Зеленський намагатиметься переконати американського президента Дональда Трампа в необхідності запровадження нових антиросійських санкцій, бо Кремль постійно відкидає пропозиції щодо припинення вогню.

Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти? — зазначив Рубіо.

Держсек наголосив, що Трамп «знатиме правильний час і місце» для нових економічних обмежень.

За словами Рубіо, Штати продовжуватимуть дискусію і скористаються можливістю змусити росіян сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, нещодавно Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій Євросоюсу проти росії, який передбачав нові обмеження для енергетичного сектору рф, банків і оборонної промисловості.

Джерело: Politico