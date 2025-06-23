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Ракурс
Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти рф

Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти рф

23 чер 2025, 18:13
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Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти росії. Пакет, запропонований Єврокомісією 10 червня, передбачає нові обмеження для енергетичного сектору рф, банків і оборонної промисловості.

Але ухвалення санкцій вимагає одностайності — і саме на цьому етапі план заблокували Будапешт і Братислава.

Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити державам-членам, зокрема Угорщині та Словаччині, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як це було раніше, — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що не підтримає обмеження, якщо ЄС не запропонує реальну альтернативу у випадку згортання постачань з рф.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала законодавство про поступову відмову від російського викопного палива до 2027 року, за деякими винятками. Сіярто заявив, що Будапешт і Братислава хочуть, щоб ця політика була скасована в обмін на прийняття 18-го пакету санкціонованих заходів. Санкції передбачають покарання за трубопроводи «Північний потік» та заборону імпорту палива, видобутого з російської сирої нафти, в іноземні країни, такі як Індія, Китай та Туреччина.

Формально, нові санкції вимагають одностайної підтримки всіх 27 країн-членів. Однак, незважаючи на послідовні спроби блокувати нові обмеження на російські енергоносії, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовився від вето на попередні пакети.

Високопоставлений дипломат ЄС, якому було надано право анонімності для розмови про закриті переговори, заявив виданню POLITICO:

Я не розглядаю це як вето. Словаки раніше заявляли, що їм потрібно обговорити це питання, тому це нічого не змінює. Я сподіваюся, що сьогоднішні обговорення прокладуть шлях до серйозної угоди на Європейській Раді у четвер.

Йдеться про саміт лідерів ЄС у Брюсселі пізніше цього тижня.

Інший дипломат підтвердив, що план полягає в тому, щоб узгодити угоду на саміті. Лідери ЄС планують обговорити зовнішню політику, причому головними темами порядку денного будуть підтримка України та запропоновані обмеження щодо росії.

Джерело: Ракурс


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